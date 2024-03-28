Небо забарвилося в помаранчевий колір: РФ накрив черговий погодний катаклізм (вражаюче відео)

Місцевим радять не виходити на вулицю без потреби

Амурську область Росії накрила китайсько-монгольська піщана буря. Через це у Благовіщенську та інших сусідніх містах небо забарвилося у незвичайний помаранчевий колір.

Про це у четвер, 28 березня, повідомляють кілька Telegram-каналів. Водночас опубліковано відповідні фото та відео.

"Основний циклон накрив Китай та Монголію. Проте відлуння бурі дійшли і до Благовіщенська. У місті зараз сильний вітер", — йдеться у повідомленні.

Місцевим рекомендують максимально захищати очі від пилу, який розноситься сильним вітром. Гідрометцентр при цьому прогнозує, що подібна погода триматиметься ще кілька днів у Приамур’ї.

У найближчі кілька днів людям радять не виходити з дому надвір без особливої потреби. На кадрах видно, що пісок осідає на вулицях, будівлях та автомобілях.

Водночас у Благовіщенську пройшов перший у 2024 році дощ, випало 67% місячної норми опадів.

Нагадаємо, раніше синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Олена Палагнюк розповіла "Телеграфу", чи можуть люди впливати на стихію.