Небо забарвилося в помаранчевий колір: РФ накрив черговий погодний катаклізм (вражаюче відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Місцевим радять не виходити на вулицю без потреби
Амурську область Росії накрила китайсько-монгольська піщана буря. Через це у Благовіщенську та інших сусідніх містах небо забарвилося у незвичайний помаранчевий колір.
Про це у четвер, 28 березня, повідомляють кілька Telegram-каналів. Водночас опубліковано відповідні фото та відео.
"Основний циклон накрив Китай та Монголію. Проте відлуння бурі дійшли і до Благовіщенська. У місті зараз сильний вітер", — йдеться у повідомленні.
Місцевим рекомендують максимально захищати очі від пилу, який розноситься сильним вітром. Гідрометцентр при цьому прогнозує, що подібна погода триматиметься ще кілька днів у Приамур’ї.
У найближчі кілька днів людям радять не виходити з дому надвір без особливої потреби. На кадрах видно, що пісок осідає на вулицях, будівлях та автомобілях.
Водночас у Благовіщенську пройшов перший у 2024 році дощ, випало 67% місячної норми опадів.
Нагадаємо, раніше синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Олена Палагнюк розповіла "Телеграфу", чи можуть люди впливати на стихію.