Чому Путін проігнорував попередження США про теракт: NYT назвала причину

У російській ФСБ заявили, що попередження США не мали конкретного характеру.

Спецслужби США заздалегідь попередили російський уряд про теракт, що готується під Москвою. Але отримана інформація від американських спецслужб не була сприйнята в Кремлі серйозно.

До попереджень у російського диктатора поставилися абияк через те, що американці не повідомили жодної конкретики. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

У російській ФСБ заявили, що попередження США не мали конкретного характеру. При цьому видання зазначає, що Америка не поділилася чіткими даними з Москвою через побоювання за методи розвідки.

Теракт стався через 15 днів — у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську. У статті NYT стверджується, що напередодні трагедії чутки про можливий теракт дійшли навіть до співробітників РЦ. Про це розповів співробітник гардеробу. Персонал навіть проінструктували, що робити у разі нападу.

Паралельно у доповідях внутрішньої російської розвідки безпосередньо йшлося про збільшену ймовірність нападу на РФ етнічних таджиків, що з ИГИЛ-К.

У попередженні від американців також говорилося, що теракт готує саме відгалуження Ісламської держави, відоме як ІДІЛ-К, за яким кілька місяців стежила американська розвідка.

Через них вдалося отримати "досить конкретну інформацію" щодо підготовки теракту в Москві.

NYT пише, що 7 березня, наступного дня після того, як ЦРУ направила РФ приватне попередження, ФСБ оголосила, що вбила двох казахів на південний захід від Москви. Нібито тим самим зірвавши змову ІДІЛ-К з метою атакувати синагогу у столиці. Офіційні особи США вважали це за можливу ознаку, що російська влада приступила до дій.

Однак за кілька днів російський президент Володимир Путін зневажливо поставився до цих попереджень. Глава Кремля назвав їх "відвертим шантажем" та спробами "залякати та дестабілізувати суспільство".

У NYT дійшли висновку, що фактори, які стоять за нездатністю запобігти теракту, включають недовіру до зовнішньої розвідки, зосередженість на Україні та відволікаючі політичні репресії всередині країни.

Раніше "Телеграф" писав, що голова ГУР України Буданов розповів, чому спецслужби РФ допустили теракт у "Крокусі".