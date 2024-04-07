"Будет русским или не будет вообще": идеолог Путина замахнулся на Иерусалим, ему уже ответили

Пропагандист вспомнил о существовании некой Голубиной книги

Известный российский пропагандист и идеолог "русского мира" Александр Дугин вновь начал фантазировать о расширении России. На этот раз он замахнулся на Иерусалим.

По его словам Иерусалим должен быть или российским, или его не должно быть вообще. Подобными размышлениями он поделился в своем telegram-канале.

"Русский город — мать всех городов. Иерусалим будет русским или его не будет вообще. А править там будет его величество Китаврас. Так гласит тайная Голубиная книга, Книга глубин. Русский царь всем царям царь", — написал он.

Любопытно, что в этой истории он ссылается на некую Голубиную (или Глубинную) книгу, которая представляет собой духовный стих конца XV — начала XIV века, и является адаптацией под фольклор Руси ряда не включенных в церковный канон религиозных текстов о событиях Ветхого завета.

Заявление Дугина уже раскритиковал офицер армии Израиля и военный аналитик Игаль Левин, который напомнил, что Иерусалим существовал задолго до появления Руси и уж тем более задолго до того, как была построена Москва. К посту он также прикрепил снимок таблички с упоминанием города, которая датируется 14 веком до нашей эры. То есть, которая появилась примерно на три тысячи лет ранее Голубиной книги.

Для справки: Дугин считается идеологом "русского мира", а его книга "Основы геополитики", по мнению экспертов, повлияла на идеологию российского диктатора Владимира Путина. Идеи пропагандиста считаются праворадикальными и ультранационалистическими. Лишь в Telegram на его канал подписаны более 60 тысяч человек.

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