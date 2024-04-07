"Буде російським, або не буде взагалі": ідеолог Путіна замахнувся на Єрусалим, йому вже відповіли

Пропагандист згадав про існування якоїсь Голубиної книги

Відомий російський пропагандист та ідеолог "русского міра" Олександр Дугін знову почав фантазувати про розширення Росії. На цей раз він замахнувся на Єрусалим.

За його словами, Єрусалим має бути або російським, або його не повинно бути взагалі. Подібними міркуваннями він поділився у своєму telegram-каналі.

"Російське місто — мати всіх міст. Єрусалим буде російським або його не буде взагалі. А правити там буде його величність Китаврас. Так говорить таємна Голубина книга, Книга глибин. Російський цар усім царям цар", — написав він.

Цікаво, що в цій історії він посилається на Голубину (або Глибинну) книгу, яка є духовним віршем кінця XV — початку XIV століття, і є адаптацією під фольклор Русі низки не включених до церковного канону релігійних текстів про події Старого завіту.

Заяву Дугіна вже розкритикував офіцер армії Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін, який нагадав, що Єрусалим існував задовго до появи Русі і тим більше задовго до того, як була побудована Москва. До поста він також прикріпив знімок таблички зі згадкою про місто, яка датується 14 століттям до нашої ери. Тобто, яка з’явилася приблизно на три тисячі років раніше за Голубину книгу.

Дугін вважається ідеологом "російського світу", а його книга "Основи геополітики", на думку експертів, вплинула на ідеологію російського диктатора Володимира Путіна. Ідеї пропагандиста вважаються праворадикальними та ультранаціоналістичними. Лише у Telegram на його канал підписано понад 60 тисяч людей.

Як повідомлялося раніше, 1 вересня 2024 року у старших класах російських шкіл та на окупованих територіях України з’явиться новий предмет "Основи безпеки та захисту Батьківщини". Для цього вже випущено підручник, повний кремлівських фейків про війну проти України та спотворення історії.