"Телеграф" собрал самое интересное из брифинга кремлевского секретаря

В четверг, 2 мая, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны. По его словам, преступления не имеют срока давности.

Об этом он сообщил на брифинге. Путинский секретарь сказал, что отсутствие наказания для причастных к недопустимой и позорной странице истории Украины.

Стоит отметить, что десять лет назад, 2 мая 2014 года, Путин пытался захватить Одессу, но патриотам удалось отстоять город. Тогда произошли столкновения между участниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Тогда умерли и четверо представителей противоположного лагеря, а позже в Доме профсоюзов погибли еще 42 представителя Антимайдана, 250 человек получили ранения.

Кроме того, Дмитрий Песков высказался не только об Одессе. В очередной раз, используя лживые обвинения в сторону Украины, он вспомнил мирный саммит в Швеции, Крымский мост, а также "неиспользование" химического оружия на поле боя. "Телеграф" собрал самое интересное.

Пресс-секретарь Путина говорит, что конференция в Швейцарии по Украине явно "не нацелена на результат", без участия России нельзя говорить о серьезных ожиданиях. Напомним, что на первый Всемирный саммит мира РФ приглашать не будут. Однако у Зеленского не исключают, что представителей РФ могут пригласить на второй саммит.

Песков отреагировал на намеки постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы об уничтожении Крымского моста. Он заявил, что "Киев уже не скрывает своих намерений".

Также он затронул вопросы международной и региональной безопасности. По его мнению, так или иначе они будут касаться переговоров лидеров России и Китая.

Вспомнил Песков и о словах Байдена по поводу ксенофобии в России. Он считает, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот.

Он также добавил, что США продолжают "неприкрытое давление на сотрудничающие с Россией страны", но это неспособны повлиять на двусторонние отношения.

Секретарь назвал голословными обвинения в адрес России в применении запрещенного химического оружия

"Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой отрасли".

Ранее "Телеграф" писал, что на данный момент садиться за стол переговоров с Россией нет смысла. От Кремля нельзя будет добиться добросовестных действий.