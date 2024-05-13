Позицию Киева поддерживают не только западные союзники

Российскому диктатору Владимиру Путину не позволят подчинить Украину. Президент Владимир Зеленский смог напомнить миру, каким будет справедливое завершение войны.

Такое мнение в интервью "Медузе" высказала бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она напомнила, Киев постоянно продолжает развивать ту формулу мира, которую Зеленский предложил уже больше года назад: суверенитет, территориальная целостность, вывод российских войск, репарации, возвращение детей.

Нуланд подчеркнула, что на некоторых посвященных этому вопросу встречах, как в Давосе, Зеленский собирает до 50-60 государств, причем не только американских союзников, но и крупнейшие внеблоковые страны: Индию, ЮАР, Бразилию, Индонезию. При это она отметила, что все они поддерживают выработанные Киевом принципы.

"Зеленский был невероятно эффективен в своих попытках напомнить миру, как именно будет выглядеть справедливое урегулирование этой войны. Путину не позволят подчинить Украину", — подытожила Нуланд.

Напомним, в Швейцарии 15-16 июня состоится Глобальный саммит мира. Он пройдет в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке (горном курорте, который издавна был местом конференций и отдыха).