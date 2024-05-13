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"Путину не позволят": Нуланд высказалась о возможном завершении войны в Украине

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Виктория Нуланд Новость обновлена 13 мая 2024, 15:37
Виктория Нуланд. Фото Колаж "Телеграфа"

Позицию Киева поддерживают не только западные союзники

Российскому диктатору Владимиру Путину не позволят подчинить Украину. Президент Владимир Зеленский смог напомнить миру, каким будет справедливое завершение войны.

Такое мнение в интервью "Медузе" высказала бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она напомнила, Киев постоянно продолжает развивать ту формулу мира, которую Зеленский предложил уже больше года назад: суверенитет, территориальная целостность, вывод российских войск, репарации, возвращение детей.

Нуланд подчеркнула, что на некоторых посвященных этому вопросу встречах, как в Давосе, Зеленский собирает до 50-60 государств, причем не только американских союзников, но и крупнейшие внеблоковые страны: Индию, ЮАР, Бразилию, Индонезию. При это она отметила, что все они поддерживают выработанные Киевом принципы.

"Зеленский был невероятно эффективен в своих попытках напомнить миру, как именно будет выглядеть справедливое урегулирование этой войны. Путину не позволят подчинить Украину", — подытожила Нуланд.

Напомним, в Швейцарии 15-16 июня состоится Глобальный саммит мира. Он пройдет в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке (горном курорте, который издавна был местом конференций и отдыха).

Теги:
#Война #Виктория Нуланд #Формула мира