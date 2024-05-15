Ни одного дня без пожаров: в Подмосковье горела электроподстанция ФСБ, подозревают поджог (видео)

На территории этого же завода находится в/ч 35533 ФСБ РФ

В Подмосковье загорелась электроподстанция воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования. Поджог якобы мог совершить мужчина, который за день до этого туда приходил.

Пожар на электроподстанции в Балашихе произошел накануне вечером, 14 мая. Об этом официально сообщили и глава Балашихи и местная администрация.

В администрации заявили, что причиной пожара стало "короткое замыкание", а глава города о причинах умолчал. В СМИ пишут, что причиной мог стать поджог.

"На одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне Павлино сегодня произошло возгорание. Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар потушили. Подача электричества в дома возобновлена", — написал глава Балашихи Сергей Юров.

В русских пабликах пишут, что поджог совершил якобы мужчина. Его за день до этого видели на территории завода.

"Утром 13 мая на проходную завода пришел неизвестный с сумкой и стал угрожать убийством сотрудникам. Охранники нажали тревожную кнопку, однако мужчина скрылся еще до приезда полиции", — пишут в пресс-релизе.

Издание ASTRA выяснило, что пожар произошел на подстанции местного завода "Прогресс". На территории этого же завода находится в/ч 35533 ФСБ РФ. Согласно данным сайта Agentura.ru, эта военная часть входит в состав Научно-технической. службы ФСБ РФ Как сообщается, центр занимается разработкой и производством и тестированием электронных носителей разных программ для военного комплекса страны и гражданских предприятий.

Балашиха РФ

В сообщении говорится, что в 2012 году сотрудниками ФБР были прекращены нелегальные закупки микроэлектроники в США, конечным покупателем которой был научно-исследовательский институт, находящийся в ведомстве ФСБ. Покупаемая электроника якобы должна была быть передана воинской части 35533.

По данным издания, ранее в СССР это был Центральный научно-исследовательский институт специальной техники (ЦНИИСТ) в составе Оперативно-технического управления КГБ при СМ СССР. С целью конспирации назывался заводом "Прогресс", возле Железнодорожного — Балашиха. Приказом КГБ от 17 августа 1955 г., согласно Постановлению СМ СССР № 863 от 4 мая 1955 г. Центральное научно-техническое бюро оперативной техники (ЦНТВ ОТ) было преобразовано в Центральный научно-исследовательский институт специальной техники (ЦНИИСТ).

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