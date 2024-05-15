Жодного дня без пожеж: у Підмосков'ї горіла електропідстанція ФСБ, підозрюють підпал (відео)

На території цього ж заводу знаходиться в/ч 35 533 ФСБ РФ

У Підмосков'ї спалахнула електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання. Підпал нібито міг вчинити чоловік, який за день до цього туди приходив.

Пожежа на електропідстанції у Балашисі сталася напередодні увечері, 14 травня. Про це офіційно повідомили і голова Балашихи та місцева адміністрація.

В адміністрації заявили, що причиною пожежі стало "коротке замикання", а голова міста про причини промовчав. У ЗМІ пишуть, що причиною міг стати підпал.

"На одній із трансформаторних підстанцій у мікрорайоні Павліно сьогодні сталося загоряння. Всі служби оперативно відреагували на позаштатну ситуацію, зараз пожежу загасили. Подачу електрики до будинків відновлено", — написав голова Балашихи Сергій Юров.

У російських пабліках пишуть, що підпал вчинив нібито чоловік. Його за день до цього бачили на території заводу.

"Вранці 13 травня на прохідну заводу прийшов невідомий із сумкою і став погрожувати вбивством співробітникам. Охоронці натиснули тривожну кнопку, проте чоловік зник ще до приїзду поліції", — пишуть у роспабліках.

Видання ASTRA з'ясувало, що пожежа сталася на підстанції місцевого заводу "Прогрес". На території цього ж заводу знаходиться в/ч 35 533 ФСБ РФ. Згідно з даними сайту Agentura.ru, ця військова частина входить до складу Науково-технічної. служби ФСБ РФ. Як повідомляється, центр займається розробкою та виробництвом та тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу країни та цивільних підприємств.

Балашиха РФ

У повідомленні йдеться, що у 2012 році співробітниками ФБР було припинено нелегальні закупівлі мікроелектроніки в США, кінцевим покупцем якої був науково-дослідний інститут, що знаходиться у відомстві ФСБ. Електроніка, що купується, нібито повинна була бути передана військовій частині 35533.

За даними видання, раніше в СРСР це був Центральний науково-дослідний інститут спеціальної техніки (ЦНДІСТ) у складі Оперативно-технічного управління КДБ при РМ СРСР. З метою конспірації називався заводом "Прогрес", біля Залізничний — Балашиха. Наказом КДБ від 17 серпня 1955 р., відповідно до Постанови РМ СРСР № 863 від 4 травня 1955 р. Центральне науково-технічне бюро оперативної техніки (ЦНТБ ОТ) було перетворено на Центральний науково-дослідний інститут спеціальної техніки (ЦНДІСТ).

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