Критиковала Супрун и руководила медслужбой Майдана: куда исчезла врач Ольга Богомолец и как сейчас выглядит

Врач отошла от политики

Ольга Богомолец — известный украинский врач-дерматолог и бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко". Она критиковала медицинскую реформу, введенную Ульяной Супрун. Также Ольга дважды выдвигала свою кандидатуру в президенты Украины.

"Телеграф" расскажет о деятельности Богомолец в медицине и политике, а также где она сейчас.

Что известно об Ольге Богомолец

Богомолец родилась в 1966 году в Киеве. Она происходит из известной медицинской династии Богомольцев, поэтому решила выбрать лечебное дело. Ольга училась в Киевском медицинском институте имени Богомольца.

Ольга Богомолец в детстве, фото из соцсетей врача

Богомолец проходил курс экологической дерматологии в Пенсильванском университете и курс обучения в Институте дерматопатологии Бернарда Аккермана. Также Ольга училась в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова на психолога. Стала доктором медицинских наук, защитив диссертацию "Сосудистые невусы: патогенез, диагностика, лечение".

Ольга была сотрудницей лаборатории радиационной патологии Министерства здравоохранения Украины и консультантом-дерматологом "Регистра" МВД Украины в зоне Чернобыльской АЭС. Была медицинской волонтером студенческой Революции на граните.

Богомолец работала в кожно-венерологическом диспансере, фото УНИАН

Позже Ольга работала врачом-дерматологом столичного кожно-венерологического диспансера и заведовала отделением гистопатологии кожи. Впоследствии Богомолец стала профессором кафедры дерматологии и венерологии в медицинском университете Богомольца.

Ольга стала основательницей Института дерматологии и косметологии. Была личным врачом Виктора Ющенко после его отравления в 2004 году. Координировала медицинскую службу Майдана во время Оранжевой революции и Революции достоинства.

Богомолец была медиком на разных украинских революциях, фото из сети

Кроме этого Ольга основала историко-культурный комплекс "Замок Радомысль" на Житомирщине, где расположен единственный в мире Музей украинской домашней иконы. Также она исполняет современные и старинные романсы.

В течение 3 лет Ольга была депутатом Киевского городского совета от "Нашей Украины" и главой комиссии по здравоохранению и социальной защите. В 2014 году Богомолец баллотировалась в президенты Украины, получив 1,91% голосов.

Богомолец баллотировалась в президенты, фото из ее соцсетей

Тогда же Ольга стала народным депутатом от "Блока Петра Порошенко". Руководила парламентским комитетом по здравоохранению. Богомолец критиковала деятельность и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее медреформу. В 2019 году Богомолец во второй раз баллотировалась в президенты, но неудачно.

Где сейчас Ольга Богомолец

Сейчас Богомолец продолжает работу в собственной дерматологической клинике и делится этим на своей странице в фейсбуке. Она рассказывает о болезнях кожи и о способах их лечения. Также Ольга распространяет новости о важных событиях истории Украины и показывает преступления россиян против нашего государства.

Богомолец занимается дерматологией, фото из ее соцсетей

В недавнем интервью Rostyslove Production Ольга рассказала, что принимает свой возраст и не собирается прибегать к инъекциям красоты. Она считает эстетическую косметологию бизнесом, на котором зарабатывают деньги. Врач отметила, что важно любить себя в естественном виде.

Богомолец против вмешательств во внешность, фото из ее соцсетей

Богомолец лечит болезни кожи, фото из ее соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывший министр культуры Украины Вячеслав Кириленко. Он был доверенным лицом Ющенко на выборах президента.