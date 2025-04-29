Критиковала Супрун и руководила медслужбой Майдана: куда исчезла врач Ольга Богомолец и как сейчас выглядит
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Врач отошла от политики
Ольга Богомолец — известный украинский врач-дерматолог и бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко". Она критиковала медицинскую реформу, введенную Ульяной Супрун. Также Ольга дважды выдвигала свою кандидатуру в президенты Украины.
"Телеграф" расскажет о деятельности Богомолец в медицине и политике, а также где она сейчас.
Что известно об Ольге Богомолец
Богомолец родилась в 1966 году в Киеве. Она происходит из известной медицинской династии Богомольцев, поэтому решила выбрать лечебное дело. Ольга училась в Киевском медицинском институте имени Богомольца.
Богомолец проходил курс экологической дерматологии в Пенсильванском университете и курс обучения в Институте дерматопатологии Бернарда Аккермана. Также Ольга училась в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова на психолога. Стала доктором медицинских наук, защитив диссертацию "Сосудистые невусы: патогенез, диагностика, лечение".
Ольга была сотрудницей лаборатории радиационной патологии Министерства здравоохранения Украины и консультантом-дерматологом "Регистра" МВД Украины в зоне Чернобыльской АЭС. Была медицинской волонтером студенческой Революции на граните.
Позже Ольга работала врачом-дерматологом столичного кожно-венерологического диспансера и заведовала отделением гистопатологии кожи. Впоследствии Богомолец стала профессором кафедры дерматологии и венерологии в медицинском университете Богомольца.
Ольга стала основательницей Института дерматологии и косметологии. Была личным врачом Виктора Ющенко после его отравления в 2004 году. Координировала медицинскую службу Майдана во время Оранжевой революции и Революции достоинства.
Кроме этого Ольга основала историко-культурный комплекс "Замок Радомысль" на Житомирщине, где расположен единственный в мире Музей украинской домашней иконы. Также она исполняет современные и старинные романсы.
В течение 3 лет Ольга была депутатом Киевского городского совета от "Нашей Украины" и главой комиссии по здравоохранению и социальной защите. В 2014 году Богомолец баллотировалась в президенты Украины, получив 1,91% голосов.
Тогда же Ольга стала народным депутатом от "Блока Петра Порошенко". Руководила парламентским комитетом по здравоохранению. Богомолец критиковала деятельность и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее медреформу. В 2019 году Богомолец во второй раз баллотировалась в президенты, но неудачно.
Где сейчас Ольга Богомолец
Сейчас Богомолец продолжает работу в собственной дерматологической клинике и делится этим на своей странице в фейсбуке. Она рассказывает о болезнях кожи и о способах их лечения. Также Ольга распространяет новости о важных событиях истории Украины и показывает преступления россиян против нашего государства.
В недавнем интервью Rostyslove Production Ольга рассказала, что принимает свой возраст и не собирается прибегать к инъекциям красоты. Она считает эстетическую косметологию бизнесом, на котором зарабатывают деньги. Врач отметила, что важно любить себя в естественном виде.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывший министр культуры Украины Вячеслав Кириленко. Он был доверенным лицом Ющенко на выборах президента.