Умеров лишился своего заместителя: чем теперь займется известный генерал

Заместитель министра обороны Украины Рустема Умерова Сергей Мельник, известный еще как "Генерал Марсель", завершил свою работу на этой должности.

Об этом Мельник написал в своем Telegram-канале. По его словам, за время работы команде удалось запустить ряд важных реформ, направленных на улучшение условий для украинских военнослужащих:

• в сфере медицинского и гуманитарного обеспечения;

• в системе военного образования и патриотического воспитания;

• в социальной защите военных и их семей;

• в контроле качества имущества продовольственной службы Вооруженных сил.

Мельник подчеркнул, что также был начат процесс восстановления сети военных лицеев по единому современному стандарту, усилено партнерское сотрудничество между военными учебными заведениями Украины, НАТО и ЕС, а также разработан проект Концепции Государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ. И это далеко не все.

Отдельной гордостью "Генерал Марсель" называет тот факт, что Украина получила ассоциированное членство в крупнейшей международной организации офицеров резерва стран НАТО (CIOR)

"Для меня была большая честь работать над улучшением условий для наших военных, и я благодарен за эту возможность! Тем не менее, война продолжается, и впереди нас ждут новые трудности, большие объемы работы, требующие выдержки, самоотверженности и постоянной готовности действовать в интересах нашего народа и государства", — пишет Мельник.

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