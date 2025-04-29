Военная делегация КНДР отправилась в Россию: с чем это связано

Делегацию возглавит высокопоставленное лицо

Военная делегация Северной Кореи (КНДР) отправилась в Россию, чтобы принять участие в конференции. Накануне обе стороны признали участие северокорейских солдат в войне с Украиной.

Об этом пишет турецкое информационное агентство Anadolu Ajansı. Делегацию возглавил заместитель директора Генерального политического бюро Корейской народной армии Пак Йон Ир.

"Делегация Северной Кореи отправилась в Россию через день после того, как Пхеньян подтвердил свое участие в войне Москвы против Киева", — говорится в материале.

Военная делегация КНДР отправилась в Россию для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, которую проводит Кремль. Отмечается, что эта встреча приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны, которую Москва называет "антифашистской войной".

Напомним, что глава России Владимир Путин, полгода опровергавший информацию об участии в войне армии КНДР, недавно не просто подтвердил этот факт, он поблагодарил военных "за их вклад в операцию". К тому же в КНДР уже признали "свою помощь" и обосновали это заключенным с Россией соглашением. Там считают привлечение своих военных не эскалацией, а "священной миссией".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Путин признал участие северокорейской армии в войне и какая ему с этого выгода.