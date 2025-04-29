Готовить генераторы и аккумуляторы? Будут ли отключение света летом
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Летом может возрасти потребление электроэнергии
Украина может вернуться к графику отключения света. Украинцам следует быть готовыми к возможным перебоям с электроснабжением в летний период.
Об этом рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Киев24". По его словам, ситуация в энергосистеме остается нестабильной.
"Генераторы и аккумуляторы не нужно никуда далеко прятать. Мы в зоне турбулентности, у нас нет профицита мощности и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита", — отметил Кучеренко.
Он подчеркнул, что даже без учета риска ракетных атак РФ возможны временные проблемы в работе энергосистемы. Количество аварий и отключений, по словам депутата, может расти.
"Летом, когда будет жара приближаться, потребление будет расти. И у нас, к сожалению, могут быть локальные проблемы по территории Украины с определенными ограничениями", — пояснил Кучеренко.
Напоминаем, что отключить свет могут за долги. В компании YASNO объяснили порядок отключения потребителей, имеющих долги от электричества. Там напомнили, что мораторий на отключение был снят в начале 2024 года, чтобы не допустить злоупотреблений.
Ранее "Телеграф" писал, что отключения света могут вернуться. Украинцам дали важный совет.