Готовить генераторы и аккумуляторы? Будут ли отключение света летом

Летом может возрасти потребление электроэнергии

Украина может вернуться к графику отключения света. Украинцам следует быть готовыми к возможным перебоям с электроснабжением в летний период.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Киев24". По его словам, ситуация в энергосистеме остается нестабильной.

"Генераторы и аккумуляторы не нужно никуда далеко прятать. Мы в зоне турбулентности, у нас нет профицита мощности и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита", — отметил Кучеренко.

Он подчеркнул, что даже без учета риска ракетных атак РФ возможны временные проблемы в работе энергосистемы. Количество аварий и отключений, по словам депутата, может расти.

"Летом, когда будет жара приближаться, потребление будет расти. И у нас, к сожалению, могут быть локальные проблемы по территории Украины с определенными ограничениями", — пояснил Кучеренко.

Напоминаем, что отключить свет могут за долги. В компании YASNO объяснили порядок отключения потребителей, имеющих долги от электричества. Там напомнили, что мораторий на отключение был снят в начале 2024 года, чтобы не допустить злоупотреблений.

Ранее "Телеграф" писал, что отключения света могут вернуться. Украинцам дали важный совет.