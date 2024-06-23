В Дагестане не утихает стрельба, жителей призвали не покидать дома: подробности (видео)

В городах работает Росгвардия

В российской Махачкале (Дагестан) продолжаются столкновения между неизвестными боевиками и полицией. Местных жителей попросили не покидать дома без надобности, а в одном из нападавших узнали сына местного чиновника.

Об этом сообщают российские telegram-каналы. В частности сообщается, что в Махачкале на улице Орджоникидзе горит автомобиль полицейских, а в Дребенте заметили машины спецназа.

Вместе с тем появились также сообщения о том, что произошла стрельба на КПП на границе Дагестана и Абхазии (оккупированной россиянами территории Грузии), там погиб один человек.

По данным местных властей в Дребенте отменены все мероприятия. При этом, по данным МВД в двух городах были ранены 16 мирных жителей. В ведомстве также сообщили, что шесть силовиков были убиты, а еще 12 получили ранения.

Также сообщается, что по всему Дагестану был введен режим контртеррористической операции. По некоторым данным одного из нападавших в Махачкале удалось ликвидировать, в Дребенте же продолжают слышать звуки стрельбы, а здания церкви и синагоги сильно повредило огнем.

Тем временем канал "Голос Дагестана" сообщает, что одним из нападавших террористов оказался сын действующего главы муниципального образования Дагестана. Правдивость этой информации не подтверждена.

Как сообщалось ранее, 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям. Спустя некоторое время после этого концертный зал загорелся. Некоторые из очевидцев также сообщали о взрыве.

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ. После задержания нападавших и жесткого допроса, боевики этой организации пообещали повторить нападения в России.