"Бестолочи!": "Зайка" обвинила украинцев в нацизме, став посмешищем в сети

Бывшая спортсменка пытается угодить путинским властям

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева по прозвищу "Зайка" отреагировала на новость о том, что украинские спортсмены без последствий (дисквалификаций и отстранений) не будут пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже.

Соответствующий комментарий Зайцевой приводит "Матч ТВ". Биатлонистка умудрилась назвать это "нацизмом".

"Ну, думаю, это уже нацистские склонности. Почему они не должны приветствовать, не должны пожимать руки? Они не соблюдают принципы Олимпийской хартии, НОК Украины и его руководитель подвержены политическим наклонностям и мешают своим спортсменам выполнять то, что они должны выполнять.

Спортсмены, думаю, там не выражают свою волю. За них все выражает этот непонятный товарищ Гутцайт из НОК Украины. И в НОК у них не сохраняются принципы Олимпийской хартии, а также человеческие принципы.

Спортсмены – это люди, которые должны быть вне политики. Когда мы были спортсменами, всегда общались вне зависимости от той или иной ситуации. Спорт должен быть нормальным. Это Олимпиада, мир, дружба. А тут получается, что они обостряют и внимание к себе привлекают. Бестолочи!

Тут много можно говорить. Опять же, думаю, это все это не спортсмены, а политика их страны и НОК. Реально ведут себя как нацисты. Мир должен задуматься об этом, снять розовые очки и поменять мнение", – сказала Зайцева.

В сети лишь высмеяли позицию Зайцевой. Пользователи считают, что россиянка пытается стать депутатом, делая подобные заявления.

Напомним, МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В итоге во Францию на соревнования отправятся 15 россиян. При этом фильтр МОК не сработал, и на Играх таки выступят Z-спортсмены.