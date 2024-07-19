Спортсмен пожертвовал частью тела ради поездки на Олимпиаду

Олимпийский призер принял осознанное решение

Многие спортсмены идут на жертвы ради попадания на Олимпийские игры-2024. Но австралийский спортсмен Мэттью Доусон переплюнул их всех.

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Доусон ампутировал часть пальца, чтобы попасть на Игры в Париже. Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады.

По информации источника, перед Играми Мэттью сломал безымянный палец правой руки. Врачи предложили наложить гипс, но хоккеист отказался. Альтернативным вариантом стала ампутация фаланги пальца.

"Я принял осознанное решение, посоветовавшись с пластическим хирургом. Решение было принято не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца", – сказал Доусон.

Добавим, что на Олимпиаде-2020 в Токио сборная Австралии с Доусоном в составе выиграла "серебро".

Напомним, на Олимпиаде-2024 спортсмены будут соревноваться за награды в 32 видах спорта. Накануне сборная Монголии представила, пожалуй, самую красивую форму на Игры. Добавим, что Россия отправит на Олимпийские игры-2024 самую маленькую делегацию в истории.