В Краснодаре россияне вышли на митинг из-за отключений света: уже начались задержания (фото, видео)

В сети россияне осудили своих же соотечественников

Жители Краснодара в России вышли на митинг из-за того, что больше суток сидят без электроэнергии. К митингующим приехал мэр города, а полиция начала задержания участников протестов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В сети публикуют видео, как жители нескольких ЖК перекрыли улицу.

На фото и видео из сети видно, как россияне ходят туда-сюда через проезжую часть, тем самым перекрыв улицу Краеведа Соловьева. На митинг вышли жильцы ЖК "Атлант", "Дружный", "Краски". Они жалуются, что почти сутки сидят без электричества при температуре +39 градусов и "доведены до отчаяния". С чем вызваны отключения света жителям не сообщают. Также они жалуются, что когда УК переключается с одного трансформатора на другой, в домах свет появляется, но исчезает вода.

К митингующим приехал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил, что знает об аварии на кабеле и сейчас ведутся работы — прокладывают новый кабель. При этом он призвал людей освободить дорогу

"Я отсюда не уеду, будем вместе с вами. Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам будет спокойнее", — заявил он.

При этом публикуют кадры, как полиция начала задержания участников протеста. Пока задержаны как минимум двое человек: мужчина и женщина. РосСМИ сообщают, что в Краснодаре нет света двое суток. Из-за аварийного отключения 20 подстанций обесточены 14 улиц в городе.

В комментариях под видео осудили действия россиян их же соотечественники. Они заявили, что люди в авто, которым перекрыли дорогу, ни в чем не виноваты. И вместо того, чтобы нарушать общественный порядок и высказывать свое недовольство, посоветовали заняться полезными делами: почитать, провести уборку и так далее. Более того, приплели даже "украинский след".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что часть Донбасса осталась без воды. В России заявили о якобы диверсии на важном трубопроводе.