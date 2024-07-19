Часть Донбасса оставили без воды: в России заявили о диверсии на важном трубопроводе

О прорыве на насосной станции узнали, когда системы сначала показали резкое поднятие давления, а затем — падение

Часть временно оккупированной Донецкой области осталась без воды из-за прорыва на трубопроводе "Дон — Донбасс". Есть две версии того, почему произошла авария.

Об этом пишет Telegram-канал Bazа, ссылаясь на собственные источники Отмечается, что неизвестный перекрыл задвижку, после чего трубу прорвало, и подача воды остановилась.

"По данным "Базы", прорыв произошёл 17 июля около 13 часов в Ростовской области в районе хутора Едуш, недалеко от местного кирпичного завода. Кто-то перекрыл задвижку и отломал штурвал — через 10–15 минут после перекрытия произошёл гидроудар, и трубу разорвало в самом уязвимом месте. О прорыве на насосной станции узнали, когда системы сначала показали резкое поднятие давления, а затем — падение", — говорится в сообщении.

Источники паблика сообщают, что есть две основных версии события. Первая — диверсия. Вторая — задвижку перекрыл знающий человек, который, вероятно, работал на трубопроводе или строил его.

"Возможно, это кто-то из субподрядчиков или рабочих решил так отомстить за неуплату", — пишет Baza.

Отмечается, что трубу уже пытаются починит, однако сколько времени займет восстановление пока неизвестно.

В городе есть запас воды, однако, хватит ли его до восстановления трубопровода, пока неясно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в на Ростовской АЭС в России произошел "сбой". Правительство уверяет своих граждан, что паниковать нет повода, но в сети появляются другая информация.