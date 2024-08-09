Фото дня из Курской области: снимок украинского военного в Судже завирусился в сети

Украинцы шутят про первое АТБ в Судже

Сеть облетело фото якобы украинского военного возле "Пятерочки", вероятно, в Судже в Курской области. Это событие подняло шквал эмоций и комментариев.

Официально присутствие Вооруженных Сил Украины в Курской области не подтверждают, однако ряд пабликов пишет, что якобы уже "освобожден" Суджи.

Как отмечают OSINT-аналитики по каналу "Dnipro | OSINT с Гарбузом", фото якобы военного ВСУ возле российского магазина подтверждают этот факт. На карте показано, где, вероятно, был сделан снимок.

В сети украинцы уже шутят об открытии АТБ или "Авроры" на месте российской "Пятерочки".

Не забывают комментаторы и об украинском "Сільпо".

Украинцы радуются успеху военных, добавляя, что российская "Пятерочка" станет украинским "П'ятаком".

От мем об АТБ в Судже украинцы перешли к созданию соответствующих фото.

Работники "Авроры" уже спрашивают у руководства, когда на Курщине откроют их новый магазин.

Напомним, на фоне новостей о боевых действиях в Курской области украинцы создали много остроумных и смешных мемов. В них не обошли стороной и реакцию президента США Джо Байдена и западных партнеров на эти события, а также населенный пункт Будановка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрпочта" анонсирует "открытие" отделения в Курской области РФ.