Кадыров нечаянно призвал расстрелять Путина

Он назвал противников хиджабов личными врагами

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал расстреливать противников ношения хиджабов в России. Одновременно одним из них является российский диктатор Владимир Путин.

Об этом пишут росСМИ. Кадыров назвал таких людей своими личными врагами и врагами ислама.

"Чечня против только ношения паранджи (головной убор, закрывающий лицо женщины — Ред.), а тех, кто выступает за запрет хиджабов — надо убивать. Кто скажет моей дочери снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это мой личный враг, враг ислама", — сказал Кадыров.

Но недавно сам Путин выступил против ношения хиджабов в школах России.

"Ничего хорошего в этом нет. Есть, конечно, национальные особенности в некоторых республиках. Но то, о чем вы сказали, не национальная особенность. Это демонстрация известного отношения к религии. В нашей стране, в мусульманских регионах никогда такой традиции не было", — заявил диктатор во время одной из своих "прямых линий".

Напомним, недавно в семье друга Кадырова произошло горе. В аварии разбился помощник депутата с криминальным шлейфом.

Ранее "Телеграф" писал, что впервые за шесть лет Путин обновил биографию. Уже известно, какую историю он придумал о войне на Украине.