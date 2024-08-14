В Белгородской области ввели режим ЧС: что это значит для россиян

Губернатор инициирует обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне

С 14 августа на территории Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Это связано с "крайне сложной и напряженной" ситуацией в области из-за войны.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Соответствующее видеообращение былом опубликовано в его Telegram-канале.

По словам губернатора, он инициирует дальнейшее обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС в Белгородской области и на федеральном уровне.

"Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне", — сказал Гладков.

Он также добавил, что из Белгородской области якобы продолжают эвакуировать детей в безопасные районы.

Справка: ЧС регионального характера объявляют, когда случается какое-либо бедствие и оно представляет большую опасность для людей, природы или имущества. При режиме ЧС власти могут:

приостанавливать деятельность организаций, которые оказались в зоне ЧС, если есть угроза безопасности жизнедеятельности работников и других граждан;

ограничивать свободу передвижения;

откладывать голосование на выборах и референдумах.

Помимо этого, при введении режима ЧС россияне обязаны при получении соответствующих указаний эвакуироваться, всегда иметь при себе удостоверение личности и предъявлять его по требованию представителей власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белгородской области начали эвакуировать людей. Губернатор заявил, что якобы возле на границе Краснояружского района "зафиксирована активность врага".