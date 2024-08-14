У Бєлгородській області запровадили режим НС: що це означає для росіян

Губернатор ініціює звернення до урядової комісії з проханням оголосити НС на федеральному рівні

З 14 серпня на території Бєлгородської області запроваджено режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня. Це пов’язано з "вкрай складною та напруженою" ситуацією в області через війну.

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Відповідне відеозвернення було опубліковане в його Telegram-каналі.

За словами губернатора, він ініціює подальше звернення до урядової комісії з проханням оголосити НС у Бєлгородській області та на федеральному рівні.

"Обстановка у нашій Бєлгородській області продовжує залишатися вкрай складною, напруженою. Щоденний обстріл з боку збройних сил України, зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі. Тому приймаємо рішення відсьогодні на всій території Білгородської області з метою додаткового захисту населення, з метою надання додаткових заходів підтримки постраждалим оголосити надзвичайну ситуацію регіонального рівня з подальшим зверненням до урядової комісії з проханням оголосити надзвичайну ситуацію на федеральному рівні", — сказав Гладков.

Він також додав, що з Бєлгородської області нібито продовжують евакуювати дітей до безпечних районів.

Довідка: НС регіонального характеру оголошують, коли трапляється якесь лихо і воно становить велику небезпеку для людей, природи чи майна. При режимі НС влада може:

зупиняти діяльність організацій, які опинилися у зоні НС, якщо є загроза безпеці життєдіяльності працівників та інших громадян;

обмежувати свободу пересування;

відкладати голосування на виборах та референдумах.

Крім цього, при введенні режиму НС росіяни зобов’язані при отриманні відповідних вказівок евакуюватися, завжди мати при собі посвідчення особи та пред’являти його на вимогу представників влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Бєлгородській області почали евакуювати людей. Губернатор заявив, що нібито біля кордону Краснояружського району "зафіксовано активність ворога".