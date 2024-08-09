Погибли все пассажиры: в Бразилии разбился самолет, все подробности авиатрощи (фото, видео)

Борт врезался на большой скорости в землю

В пятницу, 9 августа, разбился пассажирский самолет в Бразилии в штате Сан-Паулу. На борту могло находиться до 68 пассажиров, уже известно о погибших.

Об этом пишет Campinas e Regio. Отмечается, что двухмоторный самолет разбился недалеко от жилых домов.

На видео, которые публикуют в сети видно, как он медленно падает, на большой скорости врезается в землю и загорается. Самолет направлялся из города Каскавел в Гуарульус.

По данным авиакомпании, на борту лайнера ATR 72 находились 62 человека, передает Reuters. В то же время, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что все пассажиры считаются погибшими.

По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, владеющей судном, это был турбовинтовой пассажирский самолет модели ATR-72. Эта модель вмещает до 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

В 13.28 по местному времени полиция получила сообщение о трагедии. В настоящее время на месте происшествия работает пожарная служба, гражданская оборона и военная полиция.

Однако информации об обстоятельствах авиатрощи и ее подробностях нет.

Отметим, что администрация бразильского аэропорта Infraero не сразу подтвердила информацию о падении борта. В частности, ни одна местная авиакомпания не сообщила об исчезновении одного из своих самолетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Подмосковье разбился пассажирский самолет. Есть жертвы и пострадавшие.