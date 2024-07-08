Летать на Boeing опасно: компания признала вину в двух авиакатастрофах и заплатит рекордный штраф

Также к Boeing приставили независимого наблюдателя

Когда ведущий авиапроизводитель Boeing сейчас столкнулся с серьезными вызовами. Последним ударом стало признание компанией своей вины в двух авариях самолетов Boeing 737 MAX, что привело к значительным финансовым и репутационным последствиям.

Согласно соглашению с Министерством юстиции США, Boeing выплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Кроме того, компания обязалась инвестировать 455 миллионов долларов в повышение безопасности полетов в течение следующих трех лет. Об этом говорится в материале Reuters.

Для обеспечения соблюдения требований законодательства, в Boeing будет назначен независимый наблюдатель, который ежегодно будет отчитываться о прогрессе компании. Фактически Boeing будет находиться под пристальным наблюдением в течение этого трехлетнего периода.

Это признание вины может отрицательно повлиять на возможность Boeing заключать выгодные контракты с правительственными структурами, в частности с Министерством обороны США и NASA.

Но несмотря на рекордно большие штрафы для компании, родственники жертв авиакатастроф недовольны достигнутым соглашением. Некоторые адвокаты семей погибших планируют обратиться к судье Риду О’Коннору с просьбой отклонить сделку. Они ссылаются на его предварительное заявление, где он назвал действия Boeing "возможно, самым смертоносным корпоративным преступлением в истории США".

Эрин Эпплбаум, юрист, представляющий интересы некоторых семей жертв, охарактеризовала соглашение как "пощечину по лицу". В прошлом месяце семьи погибших потребовали от Министерства юстиции компенсацию в размере 25 миллиардов долларов.

Напомним, что в результате двух авиакатастроф Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах погибли 346 человек. Эти трагические события явились поворотным моментом в истории компании и авиационной отрасли в целом.

Ранее "Телеграф" писал, что пассажирский Boeing из Москвы якобы совершил рейс над Винницей. Эта "странность" в воздушном пространстве Украины вызвала оживленное обсуждение.