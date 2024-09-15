Ее называли "иконой стиля"... Российская фигуристка и фанатка Путина поразила внешним видом (видео)

Бывшая спортсменка пришла на соревнования в странном наряде

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова показалась на контрольных прокатах в России в нелепом наряде. К слову, Алина официально поддержала президента РФ Владимира Путина на прошлых президентских выборах.

Соответствующее видео опубликовал telegram-канал "Тулуп Тутберидзе". На кадрах видно, что Загитова надела босоножки на высокие носки. Кроме того, ее рубашка торчала из-под мини-юбки.

"Алина Загитова в рубашке бойфренда, торчащей из-под мини-юбки. Носки, видимо, тоже мужские", — гласит сообщение.

Все бы ничего, если бы Загитова не являлась "иконой стиля". Примечательно, что в 2020 году россиянка победила в соответствующем голосовании в официальных соцсетях Олимпийских игр. Наряд чемпионки вызвал много вопросов у россиян.

Ранее Загитова опозорилась, не сумев быстро назвать название своей дипломной работы. Также спортсменка угодила в скандал из-за своего наряда на Олимпиаде-2018, где она выиграла "золото". Первая украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл обвинила россиянку в плагиате.