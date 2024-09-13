"Русскую девочку заказали": в деле фаворитки Путина - новый поворот

Российские пропагандисты возбудились после того, как всплыла новая информация в деле фигуристки-допингистки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова назвала "дело" против российской фигуристки Камилы Валиевой "политическим заказом". Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Соответствующий комментарий Журовой приводит Р-Спорт. Накануне Associated Press выпустило статью в которой говорится о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Валиевой заключение эксперта, подтвердившего версию фигуристки о случайном попадании допинга через десерт. В WADA заявили, что статья AP "содержит ряд фактических неточностей".

"У меня нет сомнений, что это был политический заказ. Буквально недавно все слышали про случай с теннисистом (Янником Синнером), где тоже присутствовала микродоза, но его оправдали. Меня многие спрашивали, почему в его случае было принято такое решение: чаще всего спортсмен может объяснить, откуда у него в пробе взялась микродоза. В таком случае комиссия находит аргументы, чтобы доказывать невиновность спортсмена и неумышленное попадание запрещенных веществ в организм.

В случае с Камилой — 100% был политический заказ. Он был исполнен спланированно, они специально притормозили публикацию результатов до начала Олимпиады. Ведь тогда бы Камилу отстранили раньше, а мы бы поставили другого спортсмена, выиграли медаль. Не было бы всех скандалов, и Камилу в итоге оправдали бы. Сейчас все суды прошли, а Камилу жестко наказали на срок, как будто она принимала анаболики, причем повторно", — заявила Журова.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Валиева невиновна.

"А мы с самого начала говорили, что она невиновна. Талантливейшая русская девочка — им надо было наказать ни за что, ни про что. Да так, чтобы все вокруг содрогнулись. Мы все время это говорили, но разве нас кто-то слушает? Конечно, надо делать все, чтобы как-то повлиять. Но вопрос — у нас разве нет ответственных за это людей, почему они не делают ничего? Не поздно ли бороться? Никогда не поздно", — сказала Тарасова.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил о не легитимности WADA.

"Получается, что в прессу просочилось неопровержимое доказательство если не подтасовки самого результата, то как минимум негативного вектора по отношению к нашей стране. Сокрытие факторов, которые могут повлиять на решение суда – это само по себе преступление. Более того, такие действия наводят подозрения на тех, кто их совершил. А если информация источников агентства верна, и к этому причастны спортивные чиновники такого уровня, то это говорит в первую очередь о легитимности и отдельных соревнований, и WADA в целом", — заявил Хамитов.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, глава Кремля провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Владимира Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.