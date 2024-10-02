Россиян от имперского вируса излечит одна вещь: Каспаров назвал ее

Он также рассказал о планах на ближайший Форум свободной России

Империя живет в сознании россиян, и пока не будет искоренен имперский вирус, в сознании основной массы российских граждан ничего не изменится. Однако решающим фактором по ликвидации "вирусного наследия" в сознании жителей РФ станет поднятие украинского флага в Севастополе.

Такое мнение высказал российский чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров в интервью "Телеграфу": У Путина есть любимый трюк, но он не пойдет против "старших товарищей".

Он рассказал о планах на Форум свободной России, который пройдет в Вильнюсе 4-5 октября. По словам Каспарова, для его участников важно поддерживать все формы организованного сопротивления путинскому режиму.

"Для нас очень принципиальным является отказ от имперской идеи. А империя — это не только границы, это еще и символ. Принципиальным для нас вопросом является флаг. Мы считаем абсолютно неприемлемым в любой форме использование нынешнего российского триколора. Флаг, который ассоциируется, во-первых, с нынешними преступлениями, а во-вторых, с империей. Хотя я сам играл под этим флагом, мы понимаем, что под ним были какие-то славные страницы истории, но все равно это флаг имперский", — отметил политик.

Каспаров добавил, что сейчас российский триколор запятнан кровью, поэтому бело-сине-белый флаг — принципиально важен для свободных политиков России. Кроме того, планируется поднять вопрос о гербе, добавил он, так как двуглавый орел — это тоже имперский символ.

"Империя живет в сознании. Мы считаем, что пока не будет искоренен имперский вирус, в сознании основной массы российских граждан ничего не изменится. Другое дело, что наше действие носит промежуточный характер. Я считаю, что все равно решающим фактором по ликвидации вирусного наследия в сознании станет поднятие украинского флага в Севастополе. Тем не менее надо к этому готовиться. Эти темы, в том числе смены вообще всей парадигмы российского государственного устройства, будем обсуждать", — сказал Каспаров.

Для справки: Форум свободной России (ФСР) — конференция российской оппозиции, проходящая два раза в год в Вильнюсе (Литва). Он был основан в марте 2016 года Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным — бывшим исполнительным директором российского демократического движения "Солидарность". Форум ставит перед собой задачу формирования интеллектуальной альтернативы действующему в России политическому режиму.

Как сообщал "Телеграф", глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что Крым нужно передать под мандат ООН, чтобы там провели референдум. В МИД Украины ему ответили.