Росіян від імперського вірусу вилікує одна річ: Каспаров назвав її

Він також розповів про плани на найближчий Форум вільної Росії

Імперія живе у свідомості росіян, і доки не буде викорінено імперський вірус, у свідомості основної маси російських громадян нічого не зміниться. Проте вирішальним чинником ліквідації "вірусної спадщини" у свідомості жителів РФ стане підняття українського прапора в Севастополі.

Таку думку висловив російський чемпіон світу з шахів, опозиційний політик Гаррі Каспаров в інтерв’ю "Телеграфу": У Путіна є улюблений трюк, але він не піде проти "старших товаришів".

Він розповів про плани Форуму вільної Росії, який пройде у Вільнюсі 4-5 жовтня. За словами Каспарова, для його учасників важливо підтримувати усі форми організованого опору путінському режиму.

"Для нас дуже принциповою є відмова від імперської ідеї. А імперія — це не лише кордони, це ще й символ. Принциповим для нас питанням є прапор. Ми вважаємо абсолютно неприйнятним у будь-якій формі використання нинішнього російського триколору. Прапор, який асоціюється, по- перше, із нинішніми злочинами, а по-друге, з імперією. Хоча я сам грав під цим прапором, ми розуміємо, що під ним були якісь славні сторінки історії, але все одно це прапор імперський", — зазначив політик.

Каспаров додав, що зараз російський триколор заплямований кров’ю, тому біло-синьо-білий прапор є принципово важливим для вільних політиків Росії. Крім того, планується порушити питання про герб, додав він, оскільки двоголовий орел — це також імперський символ.

"Імперія живе у свідомості. Ми вважаємо, що доки не буде викорінено імперський вірус, у свідомості основної маси російських громадян нічого не зміниться. Інша справа, що наша дія носить проміжний характер. Я вважаю, що все одно вирішальним фактором з ліквідації вірусної спадщини в Свідомості стане підняття українського прапора в Севастополі. Проте треба до цього готуватись. Ці теми, у тому числі зміни взагалі всієї парадигми російського державного устрою, обговорюватимемо", — резюмував Каспаров.

Для довідки: Форум вільної Росії (ФСР) – конференція російської опозиції, що проходить двічі на рік у Вільнюсі (Литва). Він був заснований у березні 2016 року Гаррі Каспаровим та Іваном Тютріним – колишнім виконавчим директором російського демократичного руху "Солідарність". Форум ставить собі завдання формування інтелектуальної альтернативи чинному політичному режиму Росії.

Як повідомляв "Телеграф", глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що Крим потрібно передати під мандат ООН, щоб там провели референдум. У МЗС України йому відповіли.