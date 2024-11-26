В Москве открыли странную школу: за 5 тыс. долл. женщин обещают научить изысканно материться

Провокационный курс обучения мату в Москве обещает научить "жемчужинам русского языка"

В России появился довольно странный образовательный проект. Школа предлагает женщинам профессиональное обучение нецензурной лексике.

Новый проект вызвал широкий резонанс в обществе. Поскольку мужчины на занятия не допускаются, об этом создатели школы дополнительно напоминают.

Что предлагает школа

Согласно опубликованной информации, курс рассчитан на 28 дней и обещает научить женщин "доброму", "красивому" и "сексуальному" сквернословию. Программа обучения включает практические навыки использования нецензурной лексики в различных жизненных ситуациях:

за рулем,

на сцене,

в рабочей обстановке,

в общении с мужчинами.

Условия обучения

Организаторы подчеркивают, что курс предназначен исключительно для женской аудитории. Правда, занятия веден мужчина.

Стоимость курса:

Полный курс (28 дней): 555 000 рублей (более 5000 долл.).

Разовое занятие: 55 000 рублей (более 500 долл.).

В то же время, использование нецензурной лексики в публичных местах классифицируется как мелкое хулиганство и сопряжено с существенными правовыми рисками: от штрафа 500 рублей за нецензурную брань в общественном месте до уголовной ответственность за оскорбление чувств верующих.

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