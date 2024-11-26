У Москві відкрили дивну школу: за 5 тис. дол. жінок обіцяють навчити вишукано матюкатися

Провокаційний курс навчання мату в Москві обіцяє навчити "перлинам російської мови"

У Росії її з’явився досить дивний освітній проект. Школа пропонує жінкам професійне навчання нецензурної лексики.

Новий проект викликав широкий резонанс у суспільстві. Оскільки чоловіки до заняття не допускаються, про це творці школи додатково нагадують.

Що пропонує школа

Згідно з опублікованою інформацією, курс розрахований на 28 днів і обіцяє навчити жінок "доброму", "красивому" та "сексуальному" лихослів’ю. Програма навчання включає практичні навички використання нецензурної лексики у різних життєвих ситуаціях:

за кермом,

на сцені,

у робочій обстановці,

у спілкуванні з чоловіками.

Умови навчання

Організатори наголошують, що курс призначений виключно для жіночої аудиторії. Щоправда, заняття веде чоловік.

Вартість курсу:

Повний курс (28 днів): 555 000 рублів (понад 5000 дол.).

Разове заняття: 55 000 рублів (понад 500 дол.).

У той самий час, використання нецензурної лексики у громадських місцях класифікується як дрібне хуліганство і пов'язане з істотними правовими ризиками: від штрафу 500 рублів за нецензурну лайку у громадському місці до кримінальної відповідальності за образу почуттів вірянин.

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