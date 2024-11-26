Жена покойного певца-путиниста возглавляет его именный фонд.

Иосиф Кобзон — российский певец и украинофоб, похороненный в Москве рядом с мамой. У исполнителя остались двое детей и жена Нинель, с которой он часто посещал публичные мероприятия.

"Телеграф" расскажет, кто такая Нинель Дризина и чем она занималась.

Что известно о жене Иосифе Кобзоне

Женщина родилась в 1950 году в Санкт-Петербурге в еврейской семье. Училась в пищевом техникуме и творческой мастерской эстрадного искусства. С Кобзоном познакомилась на чаепитии в Москве. Певец предложил девушке прокатиться по городу, впрочем, она отказала. Через несколько дней Кобзон познакомил Нинель с мамой и сделал предложение. Однако девушка не приняла его.

Впоследствии исполнитель предложил Нинель ездить с ним на гастроли. Для этого артист-путинист трудоустроил ее в "Москонцерт", чтобы она стала его костюмером. А позже Дризина начала вести концерты своего избранника. Так, они гастролировали по всему Советскому Союзу.

В 1971 году Дризина и Кобзон поженились. В интервью Нинель рассказывала, что во время свадьбы не была влюблена в мужчину. Ей требовалось время, чтобы привыкнуть к нему.

Супруги жили в небольшой квартире вместе с мамой певца и семьей его сестры. В 1974 году у супругов родился сын, которого назвали Андреем. Он получал музыкальное образование в США и стал ресторатором.

В 1976 году у Кобзонов появилась дочь Наталья. Одно время она была пресс-секретарем дизайнера Валентина Юдашкина.

Нинель всю свою жизнь посвятила мужчине. Она была его советчицей, работала над стилем, поддерживала во всех начинаниях. В то же время сама женщина не стремилась к славе. Артист-украинофоб часто отмечал, что смог добиться успеха именно благодаря жене. Также Нинель Кобзон посвящал свои песни.

В 2015 году женщина стала заслуженным работником культуры страны-агрессора. Впоследствии украинофоб заболел онкологией. Нинель была рядом с артистом во время его болезни.

В 2018 году певец-путинист скончался на Востряковском кладбище в Москве. Местные власти выделили место для захоронения артиста бесплатно. Однако Нинель пришлось заплатить еще 1 миллион рублей, чтобы хватило земли. Также супруга покойного Кобзона мечтала о музее, посвященном своему мужу-путинисту. И такое место было открыто в 2021 году в Москве.

Где сейчас Нинель Кобзон

Сейчас Нинель Кобзон является президентом культурного фонда Кобзона, который занимается поддержкой артистов страны-оккупанта и различных вокальных конкурсов.

Вова Кобзона сделала пластическую операцию, из-за которой некоторые пользователи сети ее раскритиковали. Также она рассказывала, что получала предложения сниматься в кино, однако певец-украинофоб был против этого. К тому же она призналась, что Кобзон изменил ей в 80-х, но она простила его ради детей.

В 2023 году жену покойного Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем. Но через несколько дней женщина вышла из больницы. Кроме этого, Нинель приняла участие в написании книги "Иосиф Кобзон. Мгновения".

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