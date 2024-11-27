В прошлом году митингующие выгнали дочь Лаврова из Грузии

Сергей Лавров – глава российского Министерства иностранных дел, который занимается пропагандой. Он открыто лжет о том, что Украина обстреливает свои же города, умалчивая страшные преступления, совершенные Россией.

В браке с женой Марией, преподавательницей русского языка и литературы, у Сергея Лаврова есть одна дочь. Ее зовут Екатерина Винокурова.

Что известно о дочери Лаврова

Екатерина Винокурова родилась в 1982 году в Нью-Йорке. В этот период Лавров как раз работал в советском консульстве при ООН. Екатерина училась в школе на Манхеттене, занималась танцами, часто посещала балетные постановки и оперу.

Впоследствии поступила в Колумбийский университет, где изучала политологию. Получив высшее образование, Винокурова вернулась в Москву. Сначала она работала в пресс-службе нефтегазовой компании. Затем Лаврова стажировалась в Лондонской школе экономики.

В 2007 году Винокурова получила работу в русском филиале британской галереи Haunch of Venision. Художественная организация демонстрировала работы современных художников. Проработав там три года, Винокурова перешла в филиал модного дома Christie’s. Компания разыгрывала на аукционах антиквариат, фото, ювелирные изделия и другие ценные вещи.

Через некоторое время дочь пропагандиста была повышена до должности директора, но вместе с подругой решила начать собственное дело. Так, появился проект Smart Art, предполагавший продвижение работ художников и проведение выставок.

Екатерина познакомилась со своим избранником Александром Винокуровым в Лондоне, где проходила практику. Мужчина является топ-менеджером в нескольких компаниях, в частности "Магнит", Marathon Group и KFC. Пара вышла замуж в 2008 году. Уже через 2 года у них родился сын, а потом и дочь.

Дочь Лаврова имеет американское и израильское гражданство, ее муж – российское и израильское.

Где сейчас дочь Лаврова

В 2022 году США ввели санкции против Екатерины и ее мамы Марии, ведь они родные главы МИД Лаврова. А муж дочери Лаврова — Александр Винокуров — попал в санкционный список Европейского Союза.

В 2023 году Винокуровы ездили на свадьбу к брату Александра в Грузию. Так, активисты устроили митинг возле гостиницы, где должны были поселиться супруги, а их автомобиль забросали яйцами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что свадьбы не будет. Винокуровы уехали из Грузии.

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