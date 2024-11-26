Жили в одной квартире в Москве: какими были отношения Зеленского и Киркорова и как они выглядели тогда

Между Киркоровым и Зеленским не осталось никакой связи

Сейчас президента Украины Владимира Зеленского, который был успешным актером и певца-путиниста Филиппа Киркорова ничего не объединяет. А в прошлом они работали вместе по телевидению и снимались в кино.

"Телеграф" расскажет, каким было сотрудничество Владимира Зеленского и Филиппа Киркорова.

Что известно о сотрудничестве Зеленского и Киркорова

Владимир Зеленский и Филипп Киркоров познакомились в начале 2000-х на съемочной площадке. Они оба играли в ленте "Любовь в большом городе", которая вышла на экраны в 2009 году.

Фото из сети

Фото из сети

Впоследствии Киркоров получил роль в комедии "Новогодние сваты", продюсером которой был Зеленский. Однако на этом их сотрудничество не завершилось. Зеленский снимался в клипе Киркорова на песню "Просто подари".

В 2011 году Киркоров и Зеленский были ведущими программы "Фактор А", которая стала российской адаптацией известного британского шоу The X-Factor. Певец рассказывал, что помог Зеленскому попасть на российское телевидение. Членами жюри были певицы Алла Пугачева и Лолита Милявская, продюсер Борис Краснов и телеведущий Роман Емельянов.

Фото из сети

Киркоров и Зеленский вели первый и второй сезоны шоу. Также исполнитель-путинист отмечал, что актер бесплатно жил в его квартире в Москве в течение полугода.

Впоследствии Владимир вернулся в Украину, где развивал карьеру юмориста в "Студии Квартал 95". Киркоров часто был гостем "Квартала 95" и других программ студии.

Фото "Студии "Квартал 95"

Киркоров рассказывал о том, что в последний раз виделся с Зеленским в США. Они случайно встретились в торговом центре Майами. По словам певца страны-агрессорки, Владимир сделал вид, что не заметил его. Киркоров назвал Зеленского "зомби, который ничего не видит и не слышит". В то же время, сам певец распространяет путинскую пропаганду и не осуждает военные действия России против Украины.

А вот ведущая Мария Ефросинина рассказывала, что Киркоров часто звонил Зеленскому и просил роли в его проектах. Потому он периодически появлялся в украинских лентах. К тому же, Киркоров вместе с Ани Лорак были ведущими "Шоу №1" на канале "Интер", когда Зеленский был его продюсером.

Фото "Интера"

На днях Владимир Зеленский лишил звания "Народный артист Украины" сразу нескольких певцов, в том числе и Киркорова. Ведь он поддерживает войну России против Украины и защищал пророссийского политика Медведчука, когда его задержала СБУ. Еще в 2023 году против исполнителя ввел санкции СНБО.

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