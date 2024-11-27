В движениях Путина и Токаева во время встречи в Казахстане заметили странность (видео)

В сети поиздевались над лидером России и Казахстана

Президент России прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В аэропорту его встретил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Но у обоих заметили странное шествие и движения.

О факте встречи сообщили РосСМИ. А пользователи сети написали, что оба лидера выглядели удивительно.

Кто-то писал, что президент Кахахстана двигается, как Байден. Остальные предполагали, что у него протезы в руках. Были даже те, кто допустил, что на встречу они пришли в нетрезвом состоянии.

Заметили странное шествие и у президента России Владимира Путина. Люди в комментариях спрашивали, паралич ли это, а другие ответили.

Один из пользователей ответил, что эта привычка с КГБ (комитета государственной безопасности) быть всегда готовой. Он отметил, что их этому учили. Как известно из многих источников, Путин начал свою карьеру в КГБ в 1975 году, когда поступил на службу в ведомство как сотрудник внешней разведки. Он служил в Ленинграде, а затем в ГДР, где работал в Дрездене, собирая разведывательную информацию под прикрытием сотрудника КГБ до 1991 года.

После начала полномасштабного вторжения западные СМИ разбирали поведение лидера Кремля. ближе к табельному оружию.

"Очевидно, очень трудно избавиться от таких странных привычек", — отметила она.

Такую же версию высказал и журналист TRT Али Мустафа: "Недвижимая рука связана с его подготовкой в КГБ, где агентов учили держать руку поближе к кобуре, чтобы можно быстро было достать оружие".

Встреча Путина и Токаева – что известно

Это второй визит президента РФ в Астану в этом году. У трапа Владимира Путина встретил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. В настоящее время главы двух государств находятся в резиденции президента Казахстана "Аккорда". В ближайшее время состоятся переговоры, примут участие в церемонии подписания совместных документов, выступят по видеосвязи на пленарном заседании юбилейного 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Ранее "Телеграф" писал, Путин натянул наушники дедовским способом и получил порцию издевательств в сети.