Продолжает нести нарративы роспропаганды: как изменилась риторика Дмитрия Спивака и что он сейчас говорит о войне

Он называет себя политическим экспертом и много выступал на каналах Медведчука

Дмитрий Спивак — известный "политический эксперт", который в свое время часто светился на каналах Медведчука и называл себя оппозицией к власти. После начала полномасштабной войны пророссийская риторика Спивака немного изменилась, однако в его эфирах все равно прослеживаются пророссийские нарративы.

"Телеграф" расскажет, как изменилась риторика Дмитрия Спивака после начала большой войны, и что он сейчас говорит о происходящем в Украине.

Дмитрий Спивак — что о нем известно

Дмитрий Спивак родился в Одессе 11 января 1968 года, сейчас ему 56 лет. Первое образование по специальности химик-технолог он получил в Одессе, а второе в Москве — по специальности менеджмента. Политическую карьеру Спивак начал строить с начала 2000-х, однако в Верховную Раду так и не попал.

Сначала он в 2002 году был депутатом Одесского городского совета от партии "Яблоко", а потом в 2010 был избран депутатом Одесского горсовета уже от "Батькивщины". А в 2019 году Спивак был №33 в парламентском списке "Слуги народа", однако его исключили за месяц до выборов.

Медийность и высказывания Спивака

Дмитрий Спивак все это время развивал свою медийность и до закрытия часто появлялся на телеканалах Медведчука в качестве приглашенного гостя и эксперта. При этом он позиционировал себя кандидатом политических наук и общественным деятелем. В своих публичных выступлениях до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Спивак он активно продвигал интересы партии "ОПЗЖ" и выступал за "русский мир".

Как пишет "Детектор медиа", высказывания Спивака в эфирах телеканала NewsOne неоднократно становились предметом рассмотрения Национального совета по телевидению и радиовещанию и Независимого медийного совета — через призывы к войне или ее пропаганду и разжигание вражды.

С 2014 года Спивак отрицал российскую агрессию в эфирах медвечуковских телеканалов и продолжал это делать на личном ютуб-канале. В феврале 2022 года за считанные дни до полномасштабного вторжения Дмитрий Спивак призывал не разгонять панику и уверял, что никакого вторжения не будет. Также он высмеивал введенный Владимиром Зеленским новый государственный праздник 16 февраля под названием День единения и говорил, что украинцы в вышитых сорочках готовятся встречать врага.

Как изменилась риторика Спивака

После начала полномасштабного вторжения риторика Дмитрия Спивака немного изменилась. Он все-таки признал Россию агрессором и вроде как поддержал Украину в этой войне. Однако, не все так однозначно.

В своих эфирах на ютуб он, как и раньше, так и сейчас регулярно высказывает антизападные тезисы, не поддерживает вступление Украины в НАТО и выражает скептицизм относительно санкций, введенных против России и ее граждан.

Также Дмитрий Спивак, который, к слову, не перешел на украинский язык, не поддерживает украинизацию. По его словам, от русского языка не надо избавляться, так как он не принадлежит Путину. А также он, повторяя пропагандистские нарративы РФ, рассказывает, что русскоязычных в Украине "ломают через колено".

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