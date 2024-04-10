"Завербовали бобров за миллион литров кумыса": в России обвинили Казахстан в наводнении, в сети смеются

Казахстан напомнил, что вода по реке идет из России

На юге России продолжается масштабное наводнение, а во властях не желают признавать свою некомпетентность и активно ищут виновных. Похоже, что в версию с грызунами никто особо не поверил, поэтому теперь в России начали обвинять Казахстан.

Об этом рассказал в эфире ТВ полномочный представитель российского диктатора в Уральском округе Владимир Якушев. По его словам, паводков в Курганской и Тюменской областях можно было избежать.

По его словам, на территории Казахстана находятся система водохранилищ, с которых происходит сброс воды в случаях, когда они переполняются после таяния большого количества снега. По его словам, можно достичь того, чтобы этот сброс был более равномерным и более согласованным с Россией и тем самым избежать наводнений.

Якушев добавил, что эта проблема будет характерной для Тюменской и Курганской областей и особенно для города Ишим, куда должна прийти вода из казахстанских водохранилищ.

Стоит отметить, что в Казахстане уже ответили на это заявление, напомнив, что река Тобол берет свою воду из российских рек.

"Соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности", — отметили в министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

В сети же это заявление восприняли с юмором.

Как сообщалось ранее, в Орске (Оренбургская область РФ), где произошло крупнейшее наводнение, продолжает ухудшаться ситуация. Сообщается о еще одном прорыве плотины, Кроме того, уйти под воду могут города еще в нескольких регионах.