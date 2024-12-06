Обматерили нового губернатора: российское СМИ попало в скандал

Вину сваливают на хакеров

Одно из самых известных изданий Курской области РФ — телеканал "Вести.Курск" — жестко обматерило нового и.о. губернатора Александра Хинштейна в своем Telegram-канале. Оскорбительное сообщение появилось вечером 5 декабря, сразу после назначения Хинштейна на должность исполняющего обязанности главы региона.

Хотя сообщения быстро удалили, оно успело разлететься по сети. Бывший журналист и депутат Госдумы РФ Хинштейн занял новую должность только вчера, но уже успел попасть в громкий скандал.

После удаления публикации руководство телеканала пыталось выяснить обстоятельства инцидента. По информации источников, один из редакторов случайно опубликовал личное сообщене, назначаемое коллеге, в официальном канале. В настоящее время обсуждается вопрос о его увольнении.

Впрочем, официальная позиция руководства телеканала другая. В ГТРК заявляют о хакерской атаке и провокации. В ходе внутренних обсуждений также рассматривалась версия о фейке – якобы такой публикации вообще не было в канале.

Окончательное решение по ситуации будет принято после совещания в Министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области. Руководство телеканала вызвали к министру Ирине Толмачевой. К обсуждению также должен был присоединиться заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. Работникам курского ГТРК запретили обсуждать этот инцидент с посторонними лицами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с российскими пропагандистами произошел конфуз в прямом эфире. Журналисты забыли выключить трансляцию и наговорили лишнего.