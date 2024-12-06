Обматюкали нового губернатора: російське ЗМІ потрапило у скандал

Вину звалюють на хакерів

Одне з найвідоміших видань Курської області РФ — телеканал "Вести.Курск" — жорстко обматюкало нового в.о. губернатора Олександра Хінштейна у своєму Telegram-каналі. Образливий допис з'явився ввечері 5 грудня, одразу після призначення Хінштейна на посаду виконувача обов'язків очільника регіону.

Хоча повідомлення швидко видалили, воно встигло розлетітися мережею. Колишній журналіст і депутат Держдуми РФ Хінштейн обійняв нову посаду лише вчора, але вже встиг потрапити у гучний скандал.

Після видалення публікації керівництво телеканалу намагалося з'ясувати обставини інциденту. За інформацією джерел, один з редакторів випадково опублікував особисте повідомлення, яке призначалося колезі, в офіційному каналі. Наразі обговорюється питання про його звільнення.

Втім, офіційна позиція керівництва телеканалу інша. У ДТРК заявляють про хакерську атаку та провокацію. Під час внутрішніх обговорень також розглядалася версія про фейк – нібито такої публікації взагалі не було в каналі.

Остаточне рішення щодо ситуації ухвалять після наради в Міністерстві інформації та громадських комунікацій Курської області. Керівництво телеканалу викликали до міністра Ірини Толмачової. До обговорення також мав долучитися заступник генерального директора ВДТРК Ріфат Сабітов. Наразі працівникам курського ДТРК заборонили обговорювати цей інцидент зі сторонніми особами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з російськими пропагандистами стався конфуз у прямому ефірі. Журналісти забули вимкнути трансляцію і наговорили зайвого.