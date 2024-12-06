"Золотые паспорта" Кипра отобрали не у всех. Кого из людей Путина их не лишили

Среди них не только однокурсник российского президента

Ряд приближенных к главе РФ Владимиру Путину лиц сохранили так называемые "золотые паспорта" Кипра (инвестиционное гражданство). Среди них однокурсник Путина из Ленгосуниверситета Николай Егоров и родственники топ-менеджеров Российских железных дорог (РЖД) Сергей Тони и Владимир Якунин.

Об этом сообщила "Новая газета". Отмечается, что Егоров вместе с супругой приобрел гражданство еще в октябре 2014 года.

Известно, что Николай Егоров входит в близкое окружение Путина. По одной из версий, именно он начал политическую карьеру Путина, познакомив того с тогдашним мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Он также владеет компанией Инвестиционные решения, предоставлявшей миллиардные ссуды на строительство "Дворца Путина" в Геленджике.

Также обладателем "золотого паспорта" Кипра остался сын экс-главы РЖД Виктор Якунин. Его отец тоже принадлежит к кругу близких друзей Путина. Якунин-младший получил документ в начале 2016 года на основании инвестиций своей жены Дарьи.

Сергей Тони в 2019 году получил гражданство Кипра. Он сын еще одного топ-менеджера госкорпорации РЖД, Олега Тони. Однако его сын не владеет никаким бизнесом в России, но инвестировал более 50 млрд евро в недвижимость в Европе через оффшорные компании.

Напомним, что недавно власти Кипра отобрали "золотые" паспорта у 77 бизнесменов со всего мира. Среди них как российские, так и украинские миллиардеры, включая Игоря Коломойского.

Заметим, "золотой паспорт" Кипра — это программа получения гражданства определенного государства путем инвестирования в его экономику. Однако значительное количество финансовых и политических институтов рассматривают гражданство за инвестиции потенциальным инструментом отмывания денег.

Ранее "Телеграф" писал, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.