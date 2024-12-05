Россия хочет взять "паузу" в войне, чтобы всех обмануть: в ЦПИ объяснили, почему это не получится

Кремль желает сыграть дипломатически в паузу для восстановления сил

Сейчас все действия России свидетельствуют о том, что она рассматривает сценарий продолжения войны как базовый, а вся шумиха с переговорами нужна Москве лишь для того, чтобы взять некоторую передышку в войне. Позиция Украины при этом остается неизменной – мир через силу.

Такое заявление у себя в Telegram-канале сделал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко. По его словам, вопреки большим потерям у россиян снижаются темпы привлечения контрактников.

"Пока все действия россиян свидетельствуют о том, что они рассматривают сценарий продолжения войны как базовый. У россиян сейчас снижаются темпы привлечения контрактников даже при больших выплатах. Казалось бы, если бы Россия хотела войну завершать, ничего бы с этим не делала. Но наоборот", – заявил Андрей Коваленко.

По словам главы ЦПИ, сейчас Россия ограничивает бронирование от мобилизации силовикам, а также сотрудникам сотрудников военно-промышленного комплекса (ВПК), создающего поле для потенциальной волны призыва.

Соответствующее решение не популярно даже для России, впрочем, нежелание диктатора Владимира Путина проиграть войну, а также недавний рекордный бюджет на оборону и пропаганду создают впечатление, что Кремль желает сыграть дипломатически в "паузу" для восстановления сил.

"На этом фоне позиция Украины очень четкая — мир по силам. А жесткое заявление спецпредставителя Соединенных Штатов Америки Кита Келлога в направлении Москвы также демонстрирует, что трюк Кремля не пройдет со Штатами", — добавил он.

Ранее Телеграф писал, что в ближайшие месяцы украинцам нужно взвешенно относиться ко всему, что говориться в контексте российско-украинской войны.