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"Золоті паспорти" Кіпру відібрали не у всіх. Кого з людей Путіна їх не позбавили

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Кіпр залишив "золотий паспорт" колишньому однокурснику Путіна Новина оновлена 06 грудня 2024, 17:36
Кіпр залишив "золотий паспорт" колишньому однокурснику Путіна. Фото Колаж "Телеграф"

Серед них не тільки однокурсник російського президента

Низка наближених до голови РФ Володимира Путіна осіб зберегли так звані "золоті паспорти" Кіпру (інвестиційне громадянство). Серед них — однокурсник Путіна з Ленгосуніверситету Микола Єгоров та родичі топ-менеджерів Російських залізниць (РЗ) Сергій Тоні та Володимир Якунін.

Про це повідомила "Нова газета". Зазначається, що Єгоров разом із дружиною набув громадянство ще в жовтні 2014 року.

Відомо, що Микола Єгоров входить до близького оточення Путіна. За однією з версій, саме він розпочав політичну кар'єру Путіна, познайомивши того з тодішнім мером Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком. Він також володіє компанією Інвестиційні рішення, яка надавала мільярдні позики на будівництво "Палацу Путіна" в Геленджику.

Також володарем "золотого паспорта" Кіпру залишився син ексглави РЗ Віктор Якунін. Його батько теж належить до кола близьких друзів Путіна. Якунін-молодший отримав документ на початку 2016-го на підставі інвестицій своєї дружини Дарини.

Сергій Тоні у 2019 році отримав громадянство Кіпру. Він син ще одного топменеджер держкорпорації РЗ, Олега Тоні. Проте його син не володіє жодним бізнесом у Росії, але інвестував понад 50 млрд євро в нерухомість у Європі через офшорні компанії.

Нагадаємо, що нещодавно влада Кіпру відібрала "золоті" паспорти у 77 бізнесменів з усього світу. Серед них є як російські, так і українські мільярдери, включно з Ігорем Коломойським.

Зауважимо, "золотий паспорт" Кіпру — це програма отримання громадянства певної держави, шляхом інвестування в її економіку. Проте значна кількість фінансових та політичних інституцій розглядають громадянство за інвестиції потенційним інструментом відмивання грошей.

Раніше "Телеграф" писав, що американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Теги:
#Кіпр #Росія #Володимир Путін