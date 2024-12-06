"Золоті паспорти" Кіпру відібрали не у всіх. Кого з людей Путіна їх не позбавили
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Серед них не тільки однокурсник російського президента
Низка наближених до голови РФ Володимира Путіна осіб зберегли так звані "золоті паспорти" Кіпру (інвестиційне громадянство). Серед них — однокурсник Путіна з Ленгосуніверситету Микола Єгоров та родичі топ-менеджерів Російських залізниць (РЗ) Сергій Тоні та Володимир Якунін.
Про це повідомила "Нова газета". Зазначається, що Єгоров разом із дружиною набув громадянство ще в жовтні 2014 року.
Відомо, що Микола Єгоров входить до близького оточення Путіна. За однією з версій, саме він розпочав політичну кар'єру Путіна, познайомивши того з тодішнім мером Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком. Він також володіє компанією Інвестиційні рішення, яка надавала мільярдні позики на будівництво "Палацу Путіна" в Геленджику.
Також володарем "золотого паспорта" Кіпру залишився син ексглави РЗ Віктор Якунін. Його батько теж належить до кола близьких друзів Путіна. Якунін-молодший отримав документ на початку 2016-го на підставі інвестицій своєї дружини Дарини.
Сергій Тоні у 2019 році отримав громадянство Кіпру. Він син ще одного топменеджер держкорпорації РЗ, Олега Тоні. Проте його син не володіє жодним бізнесом у Росії, але інвестував понад 50 млрд євро в нерухомість у Європі через офшорні компанії.
Нагадаємо, що нещодавно влада Кіпру відібрала "золоті" паспорти у 77 бізнесменів з усього світу. Серед них є як російські, так і українські мільярдери, включно з Ігорем Коломойським.
Зауважимо, "золотий паспорт" Кіпру — це програма отримання громадянства певної держави, шляхом інвестування в її економіку. Проте значна кількість фінансових та політичних інституцій розглядають громадянство за інвестиції потенційним інструментом відмивання грошей.
Раніше "Телеграф" писав, що американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.