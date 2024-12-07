Росія готується закінчити війну? Військовий оглядач пояснив останні сигнали Кремля

Спікер підконтрольного Росії "парламенту" Криму Володимир Константинов нещодавно заявив, що Росія не досягла капітуляції України та не зможе завершити так зване "СВО" на своїх умовах. Перед цим західні ЗМІ писали, що у Росії відбулася зустріч губернаторів, на якій їм пояснювали, як правильно доносити населенню, що програш РФ у війні — це нібито її виграш. Про що свідчать ці тенденції розповів військовий оглядач Денис Попович.

"Константинов — це, в принципі, величина. Так, колаборант … але так чи інакше він не сказав би цього, якби йому не дозволили. І він володіє певною інформацією, яка дозволяє йому говорити саме таке. Тобто це симптоматично", — сказав Попович в ефірі програми "Зараз!" на YouTube-каналі Telegraf UA.

Проте в діях російської влади є протиріччя. З одного боку є певні сигнали про нібито готовність до зупинки війни, з іншого — Російська Федерація нарощує військові можливості та ухвалює найбільший в історії бюджет на військові потреби.

"Можна це схарактеризувати, що вони можуть піти на перемовини, але треба слугуватися їхніми справами. Справи такі, що вони продовжують наступ, готуються до бомбардувань, збільшують військові видатки", — резюмував Попович.

Як розповідав "Телеграф", міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Києву поки не варто вести мирні переговори з Москвою. Зараз Росія має перевагу на полі бою, а результати виборів у США роблять ситуацію ще більш невизначеною.