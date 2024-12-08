Россию массированно атаковали беспилотники. Где слышали взрывы (видео, карта)

В РФ говорят о якобы сбитии десятков БПЛА

В ночь на 8 декабря в России прогремели несколько взрывов. Местные жители и власти сообщили об атаке беспилотников.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что в РФ раздавались взрывы. По его словам, под атакой находились Курск и Курщина, а также Таганрог.

Кроме того, российские Телеграмы-каналы сообщили, что в Таганроге Ростовской области раздался взрыв. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Таганрог на карте

В свою очередь исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсар сообщил, что беспилотники атаковали Новошахтинск. По его словам, в районе города якобы были уничтожены два БПЛА.

Новошахтинск на карте

"Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. По предварительной информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют", — заявил он.

Кроме того, о громких взрывах ночью сообщали жители Курска и Курчатова. А в Воронежской области после атаки дронов начался пожар на предприятии.

Курск на карте

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов области якобы было обнаружено и подавлено несколько украинских БПЛА. По его словам, в результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ПВО ночью якобы перехватило и уничтожило 46 украинских беспилотников над 5 российскими регионами: 17 – над Белгородской областью, 12 – над Курской, 6 – над Воронежской, 7 – над Ростовской и 4 – над Астраханской.

Напомним, в ночь на 4 декабря Россию атаковали беспилотники. В частности, взрывы прогремели в районе военного аэродрома "Дягилево" на окраине города Рязань. Также громко было в районе города Новороссийск.