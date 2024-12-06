Огонь на тысячах квадратов. В России после воздушной тревоги вспыхнул мощный пожар (фото и видео)

Информации о пострадавших нет

В российском городе Нижний Новгород в ночь на пятницу, 6 декабря, произошел мощный пожар. Перед ним в области была объявлена "авиационная опасность".

Об этом сообщает Telegram-канал "Exilenova+". Он публикует фото и видео с места. На кадрах видно, что оттуда в небо поднимается густой столб дыма. В МЧС РФ заявили, что на Московском шоссе Нижнем Новгороде "крупный пожар": горит производственно-складское здание. Однако по сети "гуляет" информация, что пылает якобы объект газораспределительной инфраструктуры

"Предварительно, площадь составляет 8,4 тыс. квадратов. Кровля обрушилась на 900 квадратах. Сведения о пострадавших не поступали", — сказано в сообщении, в котором нет ни слова о причине возгорания.

В то же время, минобороны России заявило, что минувшей ночью ее территорию атаковали 33 БПЛА самолетного типа, которые там назвали "украинскими". По данным ведомства они были уничтожены средствами ПВО: 14 — над территорией Воронежской области, 11 над Курской, 7 – над территорией Белгородской области и один – над оккупированным Крымом. Примечательно, что Нижнего Новгорода среди этого перечисления нет.

В минобороны РФ также заявили об уничтожении экипажами Морской авиации Черноморского флота России двух безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Они, по данным россиян, направлялись к Крыму.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 4 декабря, Россию также атаковали беспилотники. В частности, взрывы прогремели в районе военного аэродрома "Дягилево" на окраине города Рязань. Также громко было в районе города Новороссийск (Краснодарский край РФ).