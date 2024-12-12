Чечню мощно атаковали БпЛА, есть пострадавшие: Кадыров уже угрожает местью (фото, видео)

Город находится далеко от Украины

В четверг, 12 декабря, глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров подтвердил очередную атаку с применением беспилотника на здание полка спецназовцев в городе Грозный в эту ночь. Якобы в результате ранения получили четыре бойца.

Об этом сообщает сам Кадыров на своей странице в Телеграм. По его словам, вроде бы над казарменными домами полка полиции им.

"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца стражи. Дежурный личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", — утверждает глава Чечни.

Он добавил, что "каких-то серьезных повреждений здание не получило". "Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла".

По "доброй русской" традиции он обвиняет Украину в этом ударе. Глава тик-ток войск заявил о намерении отомстить.

Кроме того, он рассказал якобы о готовности резерва из 84 тысяч "добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу".

"Мы этого так не оставим! И только за этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев", — утверждает Кадыров.

Дроновые удары по Грозному — что известно

Этой ночью, 12 декабря, стало известно о взрывах в столице Чечни. Там произошла воздушная атака с применением БПЛА по зданию второго полка МВД.

В сети также появились кадры о "прилете" в Грозном. В пабликах также писали, что 5 машин "скорой" увезли раненых.

Обратите внимание! До Грозного 1,5 тыс. км от Украины. "Телеграф" показывает на карте, где находится город.

К слову, это не первая атака дронов в Чечне. Около недели назад в Грозном также прогремел взрыв. Тогда же, 4 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

В конце октября "Телеграф" писал, что в Чечне дроны атаковали университет спецназа Кадырова.