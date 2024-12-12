Это еще один метод Путина запугивать мир

Давайте черкну немного мыслей про Кедр/Орешник.

Когда вначале сообщили, что РФ шарахнула по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, логично было предположить, что это разовая медийная акция, демонстрирующая "ответку", сопровождаемую стуком башмака по трибуне. Но сейчас уже известно, что есть целый проект "Орешник" по созданию баллистической ракеты средней дальности под название "Кедр". И это кое-что меняет.

Суть, конечно, не в названии и не в классификации. Хоть "межконтинентальная", хоть "средней дальности", для нас роли не играет.

✔️Суть в том, что Путину создали неядерную пугалку, и это для него важно, так как ядерная работает так себе.

Путин и компания слишком часто кричали "волки! волки!", и хотя призрак Третьей мировой ввергает в истерику американских конспирологов, в целом очередное упоминание ядерки эффективно примерно никак.

В таких условиях кажется удачным ходом пригрозить чем-то новым. Получить возможность ставить неядерные ультиматумы, провал которых будет не таким болезненным. Ведь если ты поставил ядерный ультиматум, а из этого ничего не вышло, всерьез тебя больше никто не воспримет.

Но пока абсолютно неясно, насколько сильно нужно бояться "Орешника". Удар по Днепру породил несколько впечатляющих видео, но его неизвестные последствия так никого и не ужаснули. Даже z-писаки, развизжавшиеся, что "Южмаш" испепелен, впоследствии приуныли.

Конечно, в следующий раз может быть как-то по-другому (а может и не быть). Поэтому пугательная сила "Орешника" остается неясной величиной.

✔️Судя по высказываниям Буданова и его западных коллег, Кедр/Орешник существует только в нескольких экспериментальных образцах.

То есть в ближайшее время можно ждать его очередного применения, для этого экземпляр существует, а на длинной дистанции, если наладят серийное производство, будут применять так часто, как смогут изготавливать. Например, один раз в месяц (это я от фонаря сказал, они пока и сами не знают).

Итого. На этот момент у Путина появилось еще одно оружие для террора. На поле боя оно не повлияет, а в остальном пока можно предполагать примерно такой же эффект, как массовый обстрел более привычной баллистикой.

Источник — Facebook Романа Шрайка.