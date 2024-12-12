В России разгорелся масштабный пожар: задействовали даже спецпоезд (видео)

Причины произошедшего устанавливаются

В четверг, 12 декабря, в Алтайском крае РФ начался масштабный пожар на складе со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями. На месте работают десятки спасателей.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. Площадь пожара составляла изначально 1 000 квадратных метров, но огонь стремительно распространяется.

ЧП произошло в Барнауле. Там огонь охватил здание склада. По предварительным данным, внутри находятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Есть угроза распространения огня на соседние здания.

На месте работают 71 сотрудник и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Площадь пожара на складе стройматериалов в Барнауле стремительно увеличивается и на данный момент огонь охватил уже 2 000 метров квадратных

Причины и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Жертв среди людей, по предварительным данным, нет.

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