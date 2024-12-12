В России разгорелся масштабный пожар: задействовали даже спецпоезд (видео)
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Причины произошедшего устанавливаются
В четверг, 12 декабря, в Алтайском крае РФ начался масштабный пожар на складе со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями. На месте работают десятки спасателей.
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. Площадь пожара составляла изначально 1 000 квадратных метров, но огонь стремительно распространяется.
ЧП произошло в Барнауле. Там огонь охватил здание склада. По предварительным данным, внутри находятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Есть угроза распространения огня на соседние здания.
На месте работают 71 сотрудник и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Площадь пожара на складе стройматериалов в Барнауле стремительно увеличивается и на данный момент огонь охватил уже 2 000 метров квадратных
Причины и обстоятельства произошедшего не уточняются.
Жертв среди людей, по предварительным данным, нет.
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