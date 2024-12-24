Всем им грозят большие тюремные сроки

В последние несколько дней в России происходят массовые поджоги банков, автомобилей, военкоматов и отделений полиции. В большинстве своем это делают жители РФ, которые якобы стали жертвами мошенников и хотели вернуть свои деньги обратно.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы. Всем правонарушителям грозят большие тюремные сроки, а жителей России еще раз призвали быть "бдительными" и не "вестись на схемы мошенников".

"Если не желаете подобной участи своим близким — перешлите им этот пост. И в 1001 раз предупредите: не называть никому коды, не спасать свои деньги, не участвовать в секретных спецоперациях. И не устраивать диверсии — если не хотят провести этот Новый год в СИЗО и следующие от 5 до 15 лет в колонии", — говорится в сообщении.

Известно, что россияне массово поджигают полицейские автомобили, здания военкоматов и отделений полиции. Также они активно запускают фейерверки в зданиях ТЦ, отделений банков и главпочтампов.

И таких случаев в России ежедневно становится все больше. РосСМИ утверждают, что это якобы работа украинской стороны и мошенников, однако, официально эти слова никто никогда не подтверждал.

"Что касается 19-ти героев наших новостей — все они действовали по указке украинских кураторов. Которые активизировались в преддверии Нового года и разводят россиян с тройным усилием. Их жертвы взрывают фейерверки в МФЦ и торговых центрах, поджигают военкоматы, устраивают взрывы в банках, кидают коктейли Молотова в отделения полиции. В надежде вернуть деньги, которые они только что отдали…Манипуляторы из кол-центров обещают им списания кредитов и долгов, кому-то угрожают расправой, в том числе над близкими.

Разумеется, никаких денег никто не вернёт. И вреда родственникам не причинит. Цель акций с поджогами — отвлечь украинское общество от катастрофических для Киева проблем на фронте и ТЦКшного беспредела в городах", — говорится в российских пабликах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне показали послание на одном из дронов, атаковавших Казань.