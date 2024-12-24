Всім їм загрожують великі тюремні терміни

В останні кілька днів у Росії відбуваються масові підпали банків, автомобілів, військкоматів та відділень поліції. Здебільшого це роблять жителі РФ, які нібито стали жертвами шахраїв та хотіли повернути свої гроші назад.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали. Всім правопорушникам загрожують великі тюремні терміни, а жителів Росії ще раз закликали бути "пильними" і не "вестися на схеми шахраїв".

"Якщо не бажаєте подібної долі своїм близьким — перешліть їм цей пост. І в 1001 раз попередьте: не називати нікому коди, не рятувати свої гроші, не брати участі в секретних спецопераціях. І не влаштовувати диверсії — якщо не хочуть провести цей Новий рік у СІЗО і наступні від 5 до 15 років у колонії", — ідеться в повідомленні.

Відомо, що росіяни масово підпалюють поліцейські автомобілі, будівлі військкоматів та відділень поліції. Також вони активно запускають феєрверки в будинках ТЦ, відділень банків та головпоштампів.

І таких випадків у Росії щодня стає дедалі більше. РосЗМІ стверджують, що це нібито робота української сторони та шахраїв, проте офіційно ці слова ніхто ніколи не підтверджував.

"Що стосується 19-ти героїв наших новин — усі вони діяли за вказівкою українських кураторів. Які активізувалися напередодні Нового року і розводять росіян із потрійним зусиллям. Їхні жертви підривають феєрверки в МФЦ і торгових центрах, підпалюють військкомати, влаштовують вибухи в банках, кидають коктейлі Молотова у відділення поліції. У надії повернути гроші, які вони щойно віддали… Маніпулятори з кол-центрів обіцяють їм списання кредитів і боргів, комусь погрожують розправою, зокрема над близькими.

Зрозуміло, жодних грошей ніхто не поверне. І шкоди родичам не заподіє. Мета акцій із підпалами — відволікти українське суспільство від катастрофічних для Києва проблем на фронті і ТЦКшного свавілля в містах", — йдеться в російських пабліках.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни показали послання на одному з дронів, які атакували Казань.