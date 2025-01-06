Очередной пропущенный? В Ростовской области поднялся дым над химкомбинатом РФ (фото)

В городе немало военных складов окупантов

В российском городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области виднеется сильное задымление у химкомбината. В то же время возникло ли это в результате прилета неизвестно.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, в городе находятся химкомбинат и военные склады. На одном из предприятий производят топливо для ракет "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" и "Искандер".

"Каменск-шахтинский, Ростовщина. Что-то сильно дымит", — написал Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, в городе расположен "Камянский машиностроительный завод". Именно здесь производят топливо для ракет, которыми Россия бьет по Украине.

Отмечается, что в Каменск-Шахтинске много военных складов, рядом с машиностроительным заводом. Поэтому дым может идти именно из какого-то склада, не обязательно с завода.

"На складах военно-технического имущества, причастных к "комбинату каменского", хранится сырье для производства ракетного топлива, и именно там виден дым", — говорит Коваленко.

В то же время публицист Андрей Плахонин пишет: "Жители Каменск-Шахтинского Ростовской области пишут о большом столбе дыма над местным заводом по производству твердого топлива для российских ракет. Начиная с декабря здесь полюбили собираться после работы украинские дроны".

Отметим, что украинская сторона не комментировала это задымление и не сообщала об успешных ударах по промышленности оккупантов. В России также не комментируют эту информацию.

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