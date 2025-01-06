Черговий пропущений? У Ростовскій області піднявся дим над хімкомбінатом РФ (фото)

У місті чимало військових складів окупантів

У російському місті Каменськ-Шахтинський у Ростовській області видніється сильне задимлення біля хімкомбінату. Водночас чи виникло це внаслідок прильоту невідомо.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, у місті знаходяться хімкомбінат та військові склади. На одному з підприємств виробляють паливо для ракет "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та "Іскандер".

"Каменськ-шахтинський, Ростовщина. Щось сильно димить", — написав Коваленко.

За словами керівника ЦПД, у місті розташований "Кам'янський машинобудівний завод". Саме тут виготовляють паливо для ракет, якими Росія б'є по Україні.

Зазначається, що у Каменськ-Шахтинську багато військових складів, деякі поруч з машинобудівним заводом. Тому дим може йти саме з якогось складу, не обов'язково з заводу.

"На сховищах військово-технічного майна, дотичних до "комбінату камєнського", зберігається сировина для виробництва ракетного палива, і саме там видно дим", — каже Коваленко.

Водночас публіцист Андрій Плахонін пише: "Жителі Каменськ-Шахтинського Ростовської області пишуть про великий стовп диму над місцевим заводом із виробництва твердого палива для російських ракет. Починаючи з грудня, тут полюбили збиратися після роботи українські дрони".

Зауважимо, що українська сторона не коментувала це задимлення та не повідомляла про успішні удари по промисловості окупантів. В Росії також наразі не коментують цю інформацію.

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